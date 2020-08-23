Son dakika haber! Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Son dakika haberlerine göre Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yöne geçerek başka araçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA