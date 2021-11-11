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Son dakika haber... Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da bir tekstil fabrikasından yükselen alevler, binayı sardı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir tekstil fabrikasından yükselen alevler, binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokakta bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye ayrıca, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri de gönderildi.

Alevlerin yükseldiği tekstil fabrikasındaki yangın bitişikteki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. - BURSA

Son dakika haber... Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın

Son dakika haber... Bursa'da tekstil fabrikasından korkutan yangın

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