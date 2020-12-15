Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
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Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı

15.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:30
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı

Son dakika haber... BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Arapzaade Mahallesi, 6 No'lu Sokak üzerinde Suriye uyruklu ailenin oturduğu tek katlı evde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
Son dakika haber... Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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