Son dakika haber: Bursa'da tatilci aile ölümden döndü
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Son dakika haber: Bursa'da tatilci aile ölümden döndü

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından orta refüje çıkarak durabildi.

Son dakika haber: Bursa'da tatilci aile ölümden döndü
23.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:49

Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından orta refüje çıkarak durabildi. Tatilden döndüğü öğrenilen aile yaralanmadan kazayı atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Tatilden dönen aile Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halindeyken araç sürücü biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere ardından orta refüje çıkarak ancak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi ölümden döndü. Yaralanan kimse olmazken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa -Ankara karayolunda trafik ekipleri kaza yerine gelerek önlemler alıp başka kazaların yaşanmasının önüne geçti. Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kontrollü trafiğin sağlandığı yol ise tekrar normalle döndü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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