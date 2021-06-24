Son dakika haber... Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ç'nin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Şüphelinin Kumyaka Mahallesi'ne geldiğini tespit eden jandarma, R.Ç'nin aracında arama yaptı.

Aramada ele geçirilen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bilezik, 2 mühür, Bizans döneminden kalma 5 yüzük, 11 obje, 2 kolye, anahtar, 2 ok ucu, çeşitli dönemlere ait 485 sikke, 2 metal detektörü, 3 el telsizi, kuru sıkı tabanca ve gaz maskesi, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu