Son dakika haber... Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan S.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki parçaları satmak amacıyla Bursa'da müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, eserleri satmaya çalışan S.K. ile yanındaki B.A'yı yakaladı.

Bu kişilerin yanlarında, Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu tahmin edilen Meryem Ana figürlü 2 heykelcik, Frigyalılardan kalma heykel başı ve Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA