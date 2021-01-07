Son dakika haberi! Şüpheli ölümün ardından sahte içki operasyonu yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişinin fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından sahte içki operasyonu düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişinin fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından sahte içki operasyonu düzenlendi.

Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Y.G. (25) ve Ö.Ö. (25), bir bağ evinde fenalaştı.

Bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.G. ve Ö.Ö'yü Mudanya Devlet Hastanesine götürdü.

Y.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında, bu kişilerin alkol aldığını ve jeneratör çalıştırdığını tespit etti.

Hayatını kaybeden Y.G. ve tedavisi süren Ö.Ö'nün, jeneratörden kaynaklanan karbonmonoksitten mi yoksa sahte içkiden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Y.G. ve Ö.Ö'nün içki aldığını belirledikleri bayiye operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda anason aroması ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı