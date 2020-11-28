Son dakika haber! Bursa'da silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Bursa'da silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı

28.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:35
Son dakika haber! Bursa'da silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralanırken, bir kadın da darp sonucu hastanelik oldu.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralanırken, bir kadın da darp sonucu hastanelik oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Başaran Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında eskiye dayanan bir husumet sebebiyle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Tartışmanın büyümesiyle aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. silahla yaralandı. Kavgada Elmas Ç. isimli bir kadın da darp edildi.

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Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi kaldırıldı. Olaya karıştıkları iddia edilen Gökhan E. ve Ahmet E.'yi ise polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Son dakika haber! Bursa'da silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber! Bursa'da silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber! Bursa'da silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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