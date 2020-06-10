Son dakika haber! Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı
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Son dakika haber! Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı Bursa'da 17 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

10.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:50

Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

BURSA - Bursa'da 17 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Zanlılara ait ikametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Kaynak: İHA

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