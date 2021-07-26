Son dakika haber | Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde çok sayıda tabanca bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde çok sayıda tabanca bulundu

Son dakika haber | Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde çok sayıda tabanca bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde 7 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde 7 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Çekirge Devlet Hastanesine silahla yaralanmış olarak getirilen O.P'nin yapılan sorgusunda durumdan şüphelenen polis ekipleri soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralının adresinde yaptıkları aramada, namlusu değiştirilmiş 7 tabanca, tabancalara ait çeşitli ölçülerde 12 şarjör, bir av tüfeği ile silah yapımı için yiv seti oluşturmada kullanılan aparatlar ve hassas ölçüm cihazı gibi malzemeler ele geçirdi.

Polis, O.P. ile evi ortak olarak kullandığı belirlenen M.O.U'yu da gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Ece Erken Müge Anlı Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bursa'da silah imal ederken yaralandığı iddia edilen şüphelinin evinde çok sayıda tabanca bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:14:10. #1.16#

title