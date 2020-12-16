Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
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Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)

16.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:46
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)

Son dakika gelişmesine göre OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIBursa'da, sahte alkolden zehirlenerek, hayatını kaybeden endüstri mühendisi İrfan Çivi'nin, 1 çocuk babası ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Bursa'da, sahte alkolden zehirlenerek, hayatını kaybeden endüstri mühendisi İrfan Çivi'nin, 1 çocuk babası ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Oğlunun ölümünün ardından Bursa Adli Tıp Kurumu önünde açıklamada bulunan Derviş Çivi (73), gözyaşı döktü. Derviş Çivi'nin 2 yıl önce diğer oğlunun trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 yılda 2 evlat acısı yaşayan baba Çivi, "Nereden aldığını bilmiyorum. Ancak yakın bir yer çünkü eve çabuk geliyordu. Arabayla evden çıkıp ortalama 5 dakikada eve geri geliyor. Odasına kapanıp, içiyor. Ben içtiğini evde içkiyi bulunca fark ettim. Alkolü su şişesiyle alıp geliyordu. 1 litrelik, 2 litrelik pet şişelerle alıyordu. Ben şişeyi kokladım. İçkiyi de benzemiyordu kokusu. 2 defa da bulduğumda lavaboya döktüm" dedi.

'İÇKİYİ İÇTİKTEN 3 SAAT SONRA KUSMAYA BAŞLADI'Oğlunun cumartesi sabahtan alkol almaya başladığını belirten Derviş Çivi, "Cumartesi sabahı kahvaltı yapmadı. Masadan bir çay aldı odasına gitti. Ben fark etmedim ama odasında içki varmış. Yaklaşık 3 saat sonra kusmaya başladı. Ben ilk başta içkiyi fazla kaçırdığını düşündüm. Pazar sabahı uyandık. Yine sürekli tuvalete gitmeye başladı. O gün sabah da akşam da yemek yemedi. Vücudu yanıyordu. Kendini evde oradan oraya attı. Kıyafetlerini çıkardı. O an zehirlendiğini fark ettim. Hemen ambulansı aradım. Ambulansla beraber polis de geldi. Pazar akşamı hastaneye kaldırdık. Hastanede kırmızı alana aldılar. Bitkisel hayata girmişti. Ben evden çıkarken onunla konuşmuştum aslında. Hastaneye gitmesi konusunda yalvardım ama beni dinlemedi. Sırtüstü yattı sonra ambulansa hastaneye götürdük" diye konuştu.Oğlunun ölümüyle canının yandığını belirten Derviş Çivi, "Bunu satanların Allah belasını versin. Daha hiçbir şey demiyorum. Binlerce evlat yandı bunlar yüzünden. Oğlumun cenazesini almak için bekliyorum. Oğlumu Gürsu'nun İğdir köyünde defnedeceğiz" dedi.'BENİ HASTANEYE GÖTÜRÜN' DEMİŞSahte içkiden zehirlenerek, hayatını kaybeden Mehmet İncili'nin ağabeyi Erdal İncili ve kardeşi Naci İncili de açıklamalarda bulundu. Kardeşinin içkiye arkadaşları tarafından alıştırıldığını öne süren ağabey Erdal İncili, "Bu arkadaşları da zaten hastanedeler. Benim kardeşimin hayatı bitti. Hamallık yaparak, para kazanıyordu. Çocuklarına bakıyordu. Kardeşim içki içince zehirlenmiş. Zehirlendiğini anlayınca 'Beni hastaneye götürün' demiş. Ağzından köpük gelmiş. Hastaneye kaldırılmış ve 1 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra vefat etti" diye konuştu. 

Naci İncili de "Tek isteğimiz bu sahte içki satanlar bulunsun. Adalet yerini bir an önce bulsun. Bizim canımız, ciğerimiz yandı. Çok canım yanıyor" dedi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Gökhan ÖZHAN/BURSA,


Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)
Son dakika haber: Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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