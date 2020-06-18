Son dakika haber... Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (3) Son dakika güncel haberine göre 'ATLADIM SUYUN İÇİNE KADINI KURTARDIM'Bursa'da öğle saatlerinde amniden bastıran yağmur, Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

'ATLADIM SUYUN İÇİNE KADINI KURTARDIM'

Bursa'da öğle saatlerinde amniden bastıran yağmur, Osmangazi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Tahtakale Mahallesi 4. Dik Sokak'ta da yolun karşısına geçmek isteyen Emine Helvacıoğlu, sel sularına kapıldı. Kameralar tarafından sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedilen Helvacıoğlu'nu esnaf Sinan Yılmaz (52) kurtardı. O anları anlatan Yılmaz, tüm yaşananların dakikalar içinde geliştiğini belirterek, insanlık görevini yerine getirdiğini dile getirdi. Yılmaz, "Burada 15-20 dakika içerisinde sel felaketi oldu, sel suları önüne kattığı her şeyi götürdü. Kapının önündeki malzemeyi içeri çekerken selde sürüklenmekte olan ablayı gördüm. Zavallı çırpınıp, duruyordu. Yukarıda arkadaşlar kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadılar. Su fazlaydı, arkadaşlar korktu, ben öyle anladım. Dayanamadım, atladım suyun içine kadını kurtardım. Üstüme düşen insanlık görevini yerine getirdi. Kadını aldığımda yaralıydı. Bilinci yarı açıktı. Ayağındaki ayakkabılar gitmiş, berbat durumdaydı. İnşallah iyileşir" dedi.

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA