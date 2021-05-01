Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına durmayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına durmayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" nedeniyle uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Zafer A. ile polisler arasında kovalamaca başladı.

Samda kavşağı mevkiinde yakalanan Zafer A, gözaltına alındı.

Motosikletin tescilsiz olduğunun belirlenmesi üzerine, eksik evrak ve sokağa çıkış yasaklarını ihlalden dolayı sürücüye, toplam 7 bin 566 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek