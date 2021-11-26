Son dakika haber! Bursa'da polis ekipleri şok asayiş uygulamaları yaptı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Şok" asayiş uygulamaları yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, merkez Osmangazi İlçesinde park ve bahçelerde devriye attı, araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Bölgede huzur ve güvenliğin hakim olduğu gözlendi, 2 saat süren uygulamanın farklı zamanlarda sürdürüleceği bildirildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?