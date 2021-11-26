Son dakika haber! Bursa'da polis ekipleri şok asayiş uygulamaları yaptı - Haberler
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Son dakika haber! Bursa'da polis ekipleri şok asayiş uygulamaları yaptı

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bursa'da polis ekipleri şok asayiş uygulamaları yaptı

Son dakika haberleri... Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Şok" asayiş uygulamaları yaptı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Şok" asayiş uygulamaları yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, merkez Osmangazi İlçesinde park ve bahçelerde devriye attı, araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Bölgede huzur ve güvenliğin hakim olduğu gözlendi, 2 saat süren uygulamanın farklı zamanlarda sürdürüleceği bildirildi.

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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