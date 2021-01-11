Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın

11.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:06
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın

Son dakika haberleri: BURSA'da bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı.

BURSA'da bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı. Dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Merkez Osmangazi ilçesi, Yeni Yalova Yolu üzerindeki bir oto lastikçide, saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükselirken, dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü. Yandaki iki dükkana daha sıçrayan alevlere müdahale için bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın  itfaiye ekiplerinin  yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangını söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan meraklı kalabalık da dikkat çekti. Vatandaşlar, sosyal mesafe gözetilmeksizin, yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın
Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Kanye West Ajda Pekkan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:16:51. #1.15#
title