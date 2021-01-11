Son dakika! Bursa'da oto lastikçide yangın

BURSA'da bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı. Dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Merkez Osmangazi ilçesi, Yeni Yalova Yolu üzerindeki bir oto lastikçide, saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükselirken, dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü. Yandaki iki dükkana daha sıçrayan alevlere müdahale için bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangını söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan meraklı kalabalık da dikkat çekti. Vatandaşlar, sosyal mesafe gözetilmeksizin, yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı