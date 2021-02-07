Son dakika haber | Osmangazi Ormanı'ndaki barakada çıkan yangın söndürüldü
07.02.2021 05:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 05:56
Son dakika gündem haberi: Bursa'da Osmangazi Ormanı'ndaki barakada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bursa'da Osmangazi Ormanı'ndaki barakada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Merkez Osmangazi ilçesindeki iki katlı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç