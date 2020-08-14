Son dakika haber | Bursa'da örtü yangını
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Son dakika haber | Bursa'da örtü yangını

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da yerleşim bölgelerine yakın ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

14.08.2020 01:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:06

Bursa'da yerleşim bölgelerine yakın ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca mahalledeki cami hoparlöründen yapılan anons üzerine bölge halkı da tanker ve kovalarla yangın bölgesine su taşıdı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son dakika haber | Bursa'da örtü yangını

Kaynak: AA

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