Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda yangında yavru kedi böyle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda yangında yavru kedi böyle kurtarıldı

Son dakika haberine göre Bursa'da, ormanlık alanda yangın (2)YAVRU KEDİ KURTARILDIBursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın ile ilgil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

09.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:27

Bursa'da, ormanlık alanda yangın (2)

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın ile ilgil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dumanlar, kentin pek çok noktasından da görülürken bir yavru kedi ise, itfaiye ekipleri tarafından yangının etkili olduğu alandan kurtarıldı. Öte yandan Bursa'daki merkez ilçelerin yanı sıra, çevredeki ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda yangında yavru kedi böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Gökhan Töre Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda yangında yavru kedi böyle kurtarıldı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:27:49. #1.14#
title