Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda yangında yavru kedi böyle kurtarıldı
Son dakika haberine göre Bursa'da, ormanlık alanda yangın (2)YAVRU KEDİ KURTARILDIBursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın ile ilgil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
09.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:27
Bursa'da, ormanlık alanda yangın (2)
YAVRU KEDİ KURTARILDI
Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın ile ilgil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dumanlar, kentin pek çok noktasından da görülürken bir yavru kedi ise, itfaiye ekipleri tarafından yangının etkili olduğu alandan kurtarıldı. Öte yandan Bursa'daki merkez ilçelerin yanı sıra, çevredeki ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale ediyor.
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Kaynak: DHA