Son dakika haber | Bursa'da ormanlık alanda yangın (2) Son dakika gündem haberi: KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Mudanya ilçesinde, saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

?BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangına; Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 helikopter, 3 dozer, 3 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 70 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılarak söndürme çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 5 su tankeri ve 15 personel olmak üzere, toplam 30 araç ve 97 personel ile müdahale edilmektedir. Meydana gelen orman yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Muammer İRTEM/BURSA,

Kaynak: DHA