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Son dakika haber | BURSA'DA, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin havadan destek verdiği yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Ormanlık alan içerisinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden oluşan 30 kişilik ekip, 6 arazözle yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yangının meydana geldiği alan drone il havadan görüntülendi.

Son dakika haber | BURSA'DA, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber | BURSA'DA, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber | BURSA'DA, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber | BURSA'DA, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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