Son dakika haber! Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu Son dakika haberi: Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttuBURSA'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

BURSA'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken, bölgeye yakın evler yaşayanlar tahliye edildi.

Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracı, 24 personel ve çok sayıda mahalleli müdahale etti. 5 ayrı bölgeden müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken, bölgeye yakın evlerde yaşayanlar önlem amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA