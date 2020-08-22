Son dakika haber... Bursa'da orman yangını
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Son dakika haber... Bursa'da orman yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika haber... Bursa'da orman yangını
22.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:58

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kırsal Dereköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çalışmalara helikopterle de destek sağlanan alanda ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

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Kaynak: AA

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