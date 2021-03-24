Son dakika haber | Bursa'da mobilya ve tekstil fabrikalarında yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim fabrikasında başlayan, ardından tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayii Bölgesinde bulunan bir mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıca tekstil atölyesinden patlama seslerinin geldiği, çalışanların yangının başlamasıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek