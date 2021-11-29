Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hamidiye Mahallesi Artezyen Sokak'ta imalathanenin sünger ve kumaş bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın tesisin üretim kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.