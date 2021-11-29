Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hamidiye Mahallesi Artezyen Sokak'ta imalathanenin sünger ve kumaş bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın tesisin üretim kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haber! Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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