Meslek liseliler çocukların yüzünü bayramlık ve oyuncaklarla güldürdü

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesi okulun bulunduğu mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak ve bayramlık dağıttı.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesi okulun bulunduğu mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak ve bayramlık dağıttı.

Okulda oluşturulan 8 kişilik sosyal yardımlaşma ekibi, yardım yapılmak üzere liseden 96 öğrenciyi tespit etti. Civardaki Hocaalizade, İbrahimpaşa ve Alipaşa mahallelerinin muhtarlarıyla da görüşen ekip, çevrede küçük çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileleri de belirledi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Moda Tasarımı Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarındaki gönüllü öğrenci ve öğretmenler, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneğinin de (BEKSİAD) desteğiyle çocuklar için bayramlık giysi, el yapımı oyuncaklar hazırladı.

Dağıtım için okulun konferans salonunda oluşturulan alana gelen aileler, beğendikleri giysileri beden ve ölçülerine bakarak aldı. Ayrıca, oyuncak, boyama kitabı ve boyaların bulunduğu hediye paketleri ile okulun mutfak atölyelerinde hazırlanan yiyecekler ve gıda paketleri verildi.

Okul müdürü Türkan Caner, AA muhabirine, "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında çocukların, ailelerin yüzlerini güldürmek istediklerini ve paketler hazırladıklarını söyledi.

Hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da projeye destek verdiğini belirten Caner, "Okulda staj gören öğrencilerimizle bu etkinlikleri yapmaya çalıştık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz gönüllü olarak fedakarca bu çalışmada yer aldı. Yardıma ihtiyacı olan 96 öğrencimizi belirledik, bu öğrencilerimize de ramazan kolisi hazırladık. Kıyafet çekleri aldık, bunları da öğrencilerimize ilettik." dedi.

Çocuklar giysilerini kendileri seçti

Moda Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Ayşe Akdeniz, ebeveynlerin, çocuklarıyla bir mağazaya gider gibi geldiğini ve kaliteli, paketlenmiş kıyafetleri seçtiğini anlattı.

Ürettikleri bez maskelerden de hediye ettiklerini bildiren Akdeniz, şöyle konuştu.

"Bu projede yer almaktan dolayı inanılmaz heyecanlandım. Çocuklar geldiği zaman çok mutlu olduk. Bir aileyi, bir çocuğu güldürebilmek en güzel şey. Pandemideki en güzel şeylerden biri, bir çocuğun gözlerinin gülmesi. Çocuklar buraya geldi, kendileri beğendi, seçti ve bu durumdan çok mutlu oldular. Bu çalışmayı sürdürmeyi düşünüyoruz."

Grafik ve Fotoğraf Alanı Atölye Şefi Tülay Gürdal ise bir aile gibi oldukları okulda, alan olarak çocuklara boyama kitabı hazırladıklarını belirtti.

Moda Tasarım Teknolojisi Alanı 11. sınıf öğrencisi Gökçe Seray Demirhan, projede gönüllü olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu hissettirdiğini dile getirdi.

İnsanların yüzündeki gülümsemeyi görmenin, yaptığı işi anlamlı kıldığını vurgulayan Demirhan, projenin kendisi için mesleki bir tecrübe olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir