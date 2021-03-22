Son dakika haber... Bursa'da maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldı
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Son dakika haber... Bursa'da maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldı

22.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:12
Son dakika haber... Bursa'da maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp maskesi olmadan banka şubesine girmek isteyen ve polise direnen kadın ile annesi hakkında yasal işlem uygulandı.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp maskesi olmadan banka şubesine girmek isteyen ve polise direnen kadın ile annesi hakkında yasal işlem uygulandı.

N.G. (53) ve annesi N.G, bir işlem için Osmangazi ilçesi Heykel semtindeki bir banka şubesine gitti.

Kadınlar, maske takmadıkları için bankadaki özel güvenlik görevlilerince içeri alınmadı. Bu kişilerin şubeye girmek için ısrar etmesi üzerine görevliler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, anne kızı bu konuda uyardı. Uzun süre maske takmamak için ekiplere direnen kadınlar, polis merkezine götürüldü.

N.G. ve annesine maske takmadıkları için cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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