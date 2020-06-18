Son dakika haber... Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı (2) Son dakika haberi: MASKE TAKMAYANLARA 392 LİRA CEZABursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken, bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı.

MASKE TAKMAYANLARA 392 LİRA CEZA

Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken, bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı. Polisler ise maske takmayanlara 392 TL ceza kesti. Ayrıca çarşı ve meydan gibi insan kalabalıklığının yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. Getirilen maske yasağı ile ilgili konuşan Mehmet Nuri Çelik (58), "Maske konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Kendimizi bilecek konumdayız. Zaman içerisinde böyle büyük olaylar meydana gelmiş. Halk olarak biz örnek davranışlar sergilersek, bu hastalığı yeneriz. Normal sürece geçtiğimizden beri insanların Bilim Kurulu'nun sözlerine uymamaları sebebiyle vaka sayıları yükselmeye başladı. Bu süreç bize bu hastalığın ciddiyetini gösterdi" dedi.Derya Evren-Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA