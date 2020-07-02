Son dakika haber: Bursa'da kurbanlıklar pazara indi Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Bursa İnegöl hayvan pazarında Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Büyükbaş fiyatları ise 7 bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kurban Bayramı'na 1 ay gibi bir süre kala kurbanlıklar pazara getirilmeye başlandı. Dün gece Türkiye'nin farklı noktalarında getirilen kurbanlıklar İnegöl'deki hayvan pazarında yerlerini aldıklar. Bin bir emekle yetiştirilen kurbanlıkların fiyatları ise 7 bin TL'den başlıyor. Bu yıl korona virüs tedbirleri çerçevesinde bundan önceki kurban alışverişlerinde el sıkışarak pazarlık yapılmayacak. Salgına karşı satıcılar da alıcılar da maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeye dikkat edecekler.

Muş'tan İnegöl'e kurbanlık getiren Faruk Akkoyun şunları söyledi:

"Dün gece İnegöl'e geldik uzun bir yolculuk oldu. Şu anda satış yapmadık ama sipariş veren müşterilerimiz var her yıl olduğu gibi bu yıl da. Fiyat hemen hemen geçen seneyle aynı diyebiliriz. Ama masraflarımız tabii ki arttı. Bunları hayvanlara yansıtırsak kimse alamaz bence çünkü virüsten dolayı alım gücü düştü vatandaşın. Kurbanlık tosunlar 9 bin TL'den başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Düve fiyatları ise 6 bin 500 TL'den başlıyor. Virüs nedeniyle artık el sıkışma yok pazarlıklarda, bizler de bunlara göre önlemlerimizi aldık. Satıcı da alıca da maske takmak zorunda, inşallah bayrama kadar tüm satışlarımızı gerçekleştiririz." - BURSA

Kaynak: İHA