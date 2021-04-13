Son dakika haber | Bursa'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bursa'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bursa'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Yanan binanın içinde kedilerin olduğunu fark eden vatandaşlar, camları taşlarla kırarak kedilerin çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen bazı kediler itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Hazal Kaya Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:09:40. #1.16#
title