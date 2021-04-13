Son dakika haber | Bursa'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Yanan binanın içinde kedilerin olduğunu fark eden vatandaşlar, camları taşlarla kırarak kedilerin çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen bazı kediler itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan