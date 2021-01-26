Son dakika haber: Bursa'da Kovid-19 vaka sayılarında önemli oranda düşüş

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle Bursa'da vaka sayılarında önemli oranda düşüş yaşandığını belirterek, buna karşın aşılama çalışmalarının başlamasıyla kamuoyunda oluşabilecek rehavete karşı uyarılarda bulundu.

Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'den gelen aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanılmasıyla salgınla mücadelede önemli bir adım atıldığını belirtti.

Aşılama çalışmalarının risk gruplarına göre adım adım sürdürüleceğine, toplum genelinin aşılanmasının biraz daha zaman alacağına dikkati çeken Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Aşı uygulanıp belli bir süre geçtikten sonra antikor gelişmesinden bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra aşı olan vatandaşlarda oluşabilecek sahte güven duygusu, kurallara karşı gevşemeye neden olabilir. Bu çok yanlış bir düşünce çünkü salgın henüz bitmiş değil. Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermemeliyiz. Sırası gelen vatandaşlarımız, Alo 182 ve MHRS üzerinden randevu alarak, tüm sağlık tesislerinden aşılarını yaptırabilir. Bursa'da vaka sayılarında önemli oranda düşüş yaşandı. Alınan tedbirler sayesinde vaka sayıları her geçen gün düşüyor. Şu an itibariyle hastanelerde yükümüz azalmış durumda. Bu, memnuniyet verici. Vatandaşlar, havaların soğuduğu kış günlerinde komşuluk ilişkilerine dikkat etmeli, misafirliğe gelip, gitmeden evinde oturmayı tercih etmeli. Kurallara uyduğumuz sürece salgının üstesinden geleceğiz. Şu an iyi gidiyoruz ama rehavete kapılmamamız lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz