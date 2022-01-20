Son dakika haber! Bursa'da korkutan yangın - Haberler
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Son dakika haber! Bursa'da korkutan yangın

Son dakika haber! Bursa'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Yangın Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Evden zor çıkan aile durumu itfaiyeye bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. - BURSA

Son dakika haber! Bursa'da korkutan yangın

Son dakika haber! Bursa'da korkutan yangın

Son dakika haber! Bursa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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