Son dakika haberi... Bursa'da baraka yangını

BURSA (İHA) - - Bursa'da baraka yangını

BURSA - Bursa'da barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümedem kontrol altına alındı.

Yangın, Gemlik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görem vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Öte yandan mahalle sakinleri bu mahallede çok sayıda baraka olduğunu ifade ederek karanlık sokakların biran önce aydınlatılmasını istediler.