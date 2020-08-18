Son dakika haber: Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 tutuklama Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 tutuklama Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kenevir tarlasına yapılan baskında 396 adet kök kenevir ele geçirildi.

Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 tutuklama

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kenevir tarlasına yapılan baskında 396 adet kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Mudanya Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kenevir tarlasında 396 adet kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ve 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan H.S. isimli şüpheli ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA