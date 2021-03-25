Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı

Son dakika haberleri... Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu
Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bir ziyaret için Bursa'ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin hafif yaralandığı kazada, eşi Şaziye Demirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa'nın Kestel İlçesi Mandıras Cadesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte özel bir ziyaret için Bursa'ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin idaresindeki 55 LL 025 plakalı otomobil ile 16 ADT 16 plakalı Osman T., idaresindeki minibüs, kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazanın etkisiyle 2 araç yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci hafif, eşi Şaziye Demirci ise ağır yaralandı. Ayrıca minibüste bulunan 1 yolcu ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye e polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'nin eşi Şaziye Demirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - BURSA

Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı
Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bursa'da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:12:23. #1.14#
title