Son dakika haber! Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

20.03.2021 04:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 04:40
Son dakika haber! Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir karton fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir karton fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki bir karton fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çabalarıyla söndüren yangın fabrikada maddi hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 04:41:29. #1.15#
title