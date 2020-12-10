Son dakika haber: Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 11 kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika haber: Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 11 kişiye para cezası uygulandı

10.12.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:48
Son dakika haber: Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 11 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 11 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 11 kişiye idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koğukçınar Mahallesi Aygün Sokağı'nda A.A'ya ait kıraathanenin açık olduğunu tespit etti.

Dış kapısı kilitli görünen işletmeye yandan açılan başka bir kapıdan girildiğini fark eden ekipler, bu adrese baskın yaptı.

Polis, işletmeci ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 10 müşteriye toplam 34 bin 650 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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