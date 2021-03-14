Son dakika haber! Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı
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Son dakika haber! Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı

14.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:39

Son dakika haberleri: Bursa'da kalabalık iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da kalabalık iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı'nda iki grup arasında meydana geldi. Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, kalabalık iki grubun birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar görüntülere yansıdı. - BURSA

Son dakika haber! Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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