Son dakika haber! Bursa'da kalabalık grubun kavga ettiği anlar kameraya yansıdı

Bursa'da kalabalık iki grubun birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Parkı'nda iki grup arasında meydana geldi. Parkta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği o anlarda ise, kalabalık iki grubun birbirine girdiği ve çevredekilerin yatıştırdığı anlar görüntülere yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR