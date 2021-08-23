Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 300 kilo kaçak tütün ve sahte bandrol ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 300 kilo kaçak tütün ve sahte bandrol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Geçit Mahallesi'nde F.M.C. isimli bir şahsın kaçak sigara üretip sattığı ihbarı üzerine söz konusu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 300 kilo tütün, 4 milyon adet makaron, 200 bin adet bandrolsüz sigara, 50 bin adet sahte bandrol, 3 adet bandrol sökümünde kullanılan elektrikli pürmüz ve 1 adet post cihazı ele geçirildi. F.M.C. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Davut Güloğlu Kaan Yıldırım
Spor Marcao Mert Günok Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:56:52. #1.14#

title