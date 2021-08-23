Son dakika haber | Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 300 kilo kaçak tütün ve sahte bandrol ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 300 kilo kaçak tütün ve sahte bandrol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Geçit Mahallesi'nde F.M.C. isimli bir şahsın kaçak sigara üretip sattığı ihbarı üzerine söz konusu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 300 kilo tütün, 4 milyon adet makaron, 200 bin adet bandrolsüz sigara, 50 bin adet sahte bandrol, 3 adet bandrol sökümünde kullanılan elektrikli pürmüz ve 1 adet post cihazı ele geçirildi. F.M.C. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı