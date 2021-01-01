Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı

01.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:44
Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da jandarmanın yılbaşı gecesi yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 18 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da jandarmanın yılbaşı gecesi yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 18 kişi gözaltına alındı. 62 kişi ve 25 araca ise toplam 139 bin 271 TL ceza uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında 31 Aralık 2020 saat 21.00 ile 1 Ocak 2021 saat 09.00 arasında kentin birçok noktasında uygulama noktaları kurdu. 185 ekip halinde 702 personelin katıldığı denetimde 5 bin 529 kişinin kimlik sorgulaması yapılıp, 3 bin 60 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 62 kişiye toplam 120 bin 484 lira, 25 araca ise 18 bin 787 lira para cezası uygulandı. 3 araç da trafikten menedildi. Ayrıca denetimlerde bir miktar esrar ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.


Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Aleyna Tilki Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bursa'da jandarmadan yılbaşı denetiminde 18 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:44:37. #1.14#
title