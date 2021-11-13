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Son dakika haber | Bursa'da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Bursa'da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi

Son dakika haberi... Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından üç aşamalı uygulama yapıldı.

BURSA (İHA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından üç aşamalı uygulama yapıldı. Uygulamalarda 5 bin 122 kişi ve 2 bin 799 araç sorgulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından üç aşamalı tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri yakınlarındaki park ve bahçelerde, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler ile okulla ilişkisi olmadığı halde okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı.

148 tim, 492 personelle 74 noktada icra edilen uygulama sonucunda 5 bin 122 şahıs, 2 bin 799 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, 1 şahsa korona virüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 469 TL ceza kesildi. Ayrıca 46 araç sürücüsüne 42 bin 710 TL idari para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi

Son dakika haber | Bursa'da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi

Son dakika haber | Bursa'da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi

Son dakika haber | Bursa'da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi

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