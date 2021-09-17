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Son dakika haber... Bursa'da jandarma, okul çevrelerinde denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Bursa'da jandarma, okul çevrelerinde denetim yaptı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da jandarma ekipleri, drone destekli okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri, drone destekli okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülüğünde 470 jandarmanın katılımıyla eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürebilmelerini sağlamak için okul çevrelerinde denetim yaptı. Motorlu asayiş timleri, köpek timleri, çevre koruma timleri ve trafik timlerinin destek verdiği denetimlerde ekipler, öğrenci ve öğretmenleri de bilgilendirdi. - BURSA

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