Son dakika haber | Bursa'da jandarma ekiplerinden helikopterli operasyon
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Son dakika haber | Bursa'da jandarma ekiplerinden helikopterli operasyon

12.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:10
Son dakika haber | Bursa'da jandarma ekiplerinden helikopterli operasyon

Edinilen son dakika haberine göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı hafriyat döküm sahaları ile hint keneviri ekim alanlarına yönelik helikopter destekli operasyon yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı hafriyat döküm sahaları ile hint keneviri ekim alanlarına yönelik helikopter destekli operasyon yaptı. Operasyonda ayrıca trafik denetimleri de gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere 9150 lira trafik cezası kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter desteğinde Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gökyüzünde operasyon yapıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında trafik denetimlerinin yanısıra, izinli ve izinsiz hafriyat döküm alanları, yasadışı hint keneviri ekimi yapılabilecek sahalar kontrol edildi.

Trafik denetimleri sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine de 9150 lira ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da jandarma ekiplerinden helikopterli operasyon
Son dakika haber | Bursa'da jandarma ekiplerinden helikopterli operasyon
Son dakika haber | Bursa'da jandarma ekiplerinden helikopterli operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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