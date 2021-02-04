Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN