Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı

04.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:45
Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.


Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Barış Manço Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Nihat Özdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bursa'da izinsiz gösteriye 17 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:45:40. #1.14#
title