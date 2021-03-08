İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
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İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta

08.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:27
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta

BURSA'da Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Sadık Elden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele pasta ikram edip, karanfil ve çiçek verdi.

BURSA'da Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Sadık Elden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele pasta ikram edip, karanfil ve çiçek verdi.

Emniyet Müdürü Elden, polislik mesleğinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, "Bizim teşkilatımızda olduğu gibi kendi hayatımızda da kadın polis memurlarımız bizlerin baş tacıdır. Tüm kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, aileleri ile birlikte mutlu bir yaşam temennisinde bulunuyorum" dedi.


İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta
İlçe emniyet müdüründen kadın personele pasta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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