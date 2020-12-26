Son dakika haber: Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu

26.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:46
Son dakika haber: Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlık binasında ölü bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlık binasında ölü bulundu.

İzavpaşa Mahallesi Muhtarlığı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil Kızıl (67) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Huzurevinden izinli çıktığı öğrenilen Kızıl'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri ve belediye tabibi de inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bursa'da huzurevinden izinli çıkan kişi muhtarlıkta ölü bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:46:39. #1.15#
title