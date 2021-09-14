Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.