Son dakika haber | Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri