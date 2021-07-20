Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
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Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelik oldu. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastanelere getirildi. Yapılan müdahalenin ardından acemi kasaplar taburcu oldu.

Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi vatandaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkasının tarafından yaralandığını söyledi. - BURSA

Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Son dakika haber... Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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