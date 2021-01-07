Son dakika haber | Bursa'da hamile kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberlerine göre Bursa'da cinayetle başlayan husumet sonrası 9 aylık hamile kadını tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da cinayetle başlayan husumet sonrası 9 aylık hamile kadını tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necdet C, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son savunmasını yapan Necdet C, pişmanlık duyduğunu belirterek, olay sırasında kendini korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "kan gütmek saikiyle hamile olduğu bilinen kadını öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Olay

Murtaza E'nin, 4 Mayıs 2018'de Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde aracıyla Necdet C'nin evinin önünden hızlı bir şekilde geçtiği gerekçesiyle bu kişiler arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murtaza E'nin pompalı açtığı ateş sonucu Necdet C'nin eşi Çimen C. hayatını kaybetmişti. Murtaza E. ise tutuklanmıştı.

İki aile arasında cinayetle başlayan husumet sonrası Necdet C, 30 Mayıs 2018'de Murtaza E'nin dini nikahla birlikte yaşadığı İpek Yılmazcan'ın (37) Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki evine gitmişti. 9 aylık hamile olan Yılmazcan'a tabancayla ateş eden Necdet C, olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan Yılmazcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, bebeği sezaryenle alınarak kurtarılmıştı. İpek Yılmazcan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Necdet C. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz