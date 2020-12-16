Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm

16.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:05
Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın İznik ilçesinde Hamam'da yıkanan 55 yaşındaki adam kalp krizi sonucu öldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde Hamam'da yıkanan 55 yaşındaki adam kalp krizi sonucu öldü.

Olay 15.00 sıraları 2.Murat hamamında yaşandı. Samsun'dan geldiği öğrenilen Abdullah Şafak (55) yıkandığı esnada kalp krizi geçirip yere yığıldı. Hamam sahibi 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Şafak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm
Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm
Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm
Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm
Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü kamerada
Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü kamerada
Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı
Son dakika haber | Bursa'da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Birkan Sokullu Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Ali Palabıyık Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:11:32. #1.15#
title