Son dakika haber | Bursa'da hamamda feci ölüm

Bursa'nın İznik ilçesinde Hamam'da yıkanan 55 yaşındaki adam kalp krizi sonucu öldü.

Olay 15.00 sıraları 2.Murat hamamında yaşandı. Samsun'dan geldiği öğrenilen Abdullah Şafak (55) yıkandığı esnada kalp krizi geçirip yere yığıldı. Hamam sahibi 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Şafak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı