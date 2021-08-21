Son dakika haber... Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Orhangazi-İznik kara yolu üzerinde bir otele giriş yapmaya çalışan Aşır Y. idaresindeki 16 VM 582 plakalı hafif ticari araç ile İznik istikametinden gelen Cem D'nin kullandığı 16 RAM 20 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Düm Tek Tek Haluk Levent
Spor Ali Koç Mert Günok Burak Elmas Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:37:29. #1.16#

title