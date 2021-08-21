Son dakika haber... Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Orhangazi-İznik kara yolu üzerinde bir otele giriş yapmaya çalışan Aşır Y. idaresindeki 16 VM 582 plakalı hafif ticari araç ile İznik istikametinden gelen Cem D'nin kullandığı 16 RAM 20 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk